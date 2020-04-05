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Ömer Çelik’ten Adanalılara mesaj

ADANA HABERLERİ  | 05.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adanamızda tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak, Adana’daki tüm kardeşlerimizin sağlığını o kadar garanti altına almış oluruz" dedi.Çelik, korona virüs salgını ile ilgili Adanalı hemşehrilerine gönderdiği görüntülü mesajda, Adana’dan gelen haberleri yetkililer ile konuşarak yakından takip ettiğini söyledi.

Ömer Çelik’ten Adanalılara mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adanamızda tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak, Adana’daki tüm kardeşlerimizin sağlığını o kadar garanti altına almış oluruz" dedi.
Çelik, korona virüs salgını ile ilgili Adanalı hemşehrilerine gönderdiği görüntülü mesajda, Adana’dan gelen haberleri yetkililer ile konuşarak yakından takip ettiğini söyledi. Çelik, hemşehrilerine şöyle seslendi:
"Korona virüs ile uğraştığımız bu zor günlerde, Türkiye’de dünyada ne olduğunu yakından takip ediyoruz. Tabii ki Adana’mızda ne olup bittiği de bizim gönlümüzde, aklımızda özel bir yer tutuyor. Adanalı hemşehrilerimizin sağlığı, sıhhati bizim için son derece kıymetli.
Bu virüs küresel bir afet. Bundan bütün dünya etkileniyor. Ülkemiz de etkileniyor. Gelişmeleri izliyorsunuz. Bu virüsün canlarımızı yakmaması için, insanımızın hayatına mal olmaması için sevdiklerimizi bizden ayırmaması için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Tedbirlere ne kadar sıkı uyarsak, bu virüsle mücadeleyi de o kadar kolaylaştırmış oluruz. Bu virüs belasını da o kadar çabuk def etmiş oluruz."
Adana’dan gelen haberleri Adana’daki yetkililerle konuşarak yakından her gün takip ettiğini belirten Çelik, özellikle sosyal mesafeye uyulması, evlerde kal prensibine uyulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.
Ömer Çelik şöyle devam etti:
"Kalabalıkların olduğu sokaklar, ya da bir yerlerde vatandaşlarımızın çok fazla birikmesinin muhakkak surette bu virüsle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bütün kardeşlerimizin büyüklerimizin evde kalmasına özel bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların hayatını korumak ’Allah başımızdan onları eksik etmesin’ duası ile birlikte hepimizin görevidir. Dolayısıyla büyüklerimizin evde kalmasına çok büyük özen gösterelim. Aynı zamanda da artık bu virüs yaşlı genç diye kimseyi ayırt etmiyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızın herhangi bir şekilde yanlış bir güvene kapılmaması lazım. Çocukların da izolasyonuna dikkat etmek lazım. Sosyal mesafesine dikkat etmek lazım. Genç arkadaşlarımızın da kendilerinin etkilenme tehlikesi var. Ayrıca başkalarına da virüsü bulaştırma tehlikesi var. Bir kişide bazı semptomlar gözükmüyor diye onun herhangi bir şekilde kendi kendine ’bende virüs yok’ diye teşhis koyması doğru bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla hepimiz bir birimizin hayatına hürmet edelim, hepimiz kendi hayatımıza sahip çıktığımız gibi kardeşlerimizin de hayatına sahip çıkalım. Adanamızda tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak, Adana’daki tüm kardeşlerimizin sağlığını o kadar garanti altına almış oluruz"

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