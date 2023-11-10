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Ömer dedenin ismi yangını söndürmeye çalışırken can verdiği fidanlıkta yaşatılacak

10.11.2023 13:50 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’nin Köse ilçesinde ‘çocukluk hayalim’ dediği fidanlar yanmasın diye çıkan yangına müdahale ettiği esnada hayatını kaybeden 79 yaşındaki Ömer Bulut’un ismi, uğruna canını verdiği fidanlıkta yaşatılacak.

Ömer dedenin ismi yangını söndürmeye çalışırken can verdiği fidanlıkta yaşatılacak

İlçeye bağlı Kayadibi köyünde geçtiğimiz eylül ayında meydana gelen yangında ‘çocukluk hayalim’ dediği ve elleriyle dikerek büyüttüğü çam ağaçları yanmasın diye alevlere müdahale ederken hayatını kaybeden Ömer Bulut’un ismi Gümüşhane Valiliği tarafından hayatını kaybettiği fidanlıkta yaşatılacak. Ağabeyi Abdurrahman Bulut (85) ile birlikte yıllarını vererek diktiği çam ağaçlarının yok olmaması için canından olan Ömer Bulut adına oluşturulan hatıra ormanına "Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes" sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Cumhuriyetin 100. yılına özel "2023" adet fidan dikilecek.

“HATIRASI AĞAÇLARDA KALDI, O ACI ÖLENE KADAR BENİM İÇİMDE KALACAK”

Almanya’dan köyüne döndükten sonra kardeşinin kendisine bölgede çamlık oluşturmak istediğini söylediğini ve 12 bin fidan diktiklerini ifade eden Abdurrahman Bulut, “Ben Fransa’da çalıştım, kardeşim de Almanya’daydı, o da buraya döndü. Döndükten sonra bana ’Kardeşim buraları bir çamlık yapalım, köyümüz güzel görünsün’ dedi. Ondan sonra o bölgeye çam dikmeye başladık, 12 bin tane çam diktik. 2 binini devletten aldık, geri kalan hepsini parayla aldık. İşçi çalıştırdık, bölgeyi çevirdik çamları diktik. Biz o çamları buraya dikeli 15 sene oldu. Köyümüz güzel görünsün diye masraf ettik, emek harcadık ama sonu böyle oldu. Kardeşim doğayı çok severdi. Buraya 500 bin TL masraf yaptık. O gün çamları sulamaya gitmişti, bana ’Sen de gel tankı su doldur’ dedi. Ben de dışarıya çıktım, baktım oradan bir duman yükseliyor. Buradan traktöre bindim gittim, baktım ki o yangını söndürmeye çalışıyor. Ben yukarı tarafa çıktım, o elinde bir çalıyla vurarak yangını söndürmeye çalışıyordu. Ben yukarda yangın yayılmasın diye söndürmeye çalışırken, kardeşim aşağıda dumandan zehirlenmiş ölmüş. Köyden yangını söndürmeye yardıma gelenler bana ’Sen o tarafa gitme’ dediler. ’Kardeşim ne yapmış, gideyim bakayım’ dedim, meğerse kardeşim yanmış orada. Kardeşimin hayatını kaybettiği yere ağaç dikilecek. Acımızı hafifletir ama giden de geri gelmiyor. O acı ölene kadar da benim içimden çıkmaz. Hatırası ağaçlarda kaldı. Belki doğayı sevenler kardeşimi rahmetle anarlar” dedi.

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