Ömer dizisinde başrol ayrılığı! Ünlü isim diziye veda ediyor

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Ömer’in oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay gibi isimler yer alıyor. Ömer’in eski nişanlısı Süreyya’ya hayat veren ve güzelliği ile dikkat çeken Simay Barlas’ın diziden ayrılacağı haberi gündem oldu.

En son Aziz dizisinde rol alan ve ardından Ömer’in kadrosuna dahil olan Simay Barlas’ın oyunculuğu seyirciler tarafından çok beğenilmişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Simay Barlas’ın 21. bölümde ailesiyle ekibe veda edecek.

Gamze ve Ömer’in evlilik haberiyle sarsılacak olan Süreyya’nın Ömer’e son vedası da çok konuşulacak.

24 yaşındaki Simay Barlas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Süreyya ev final karesi” notuyla bir paylaşım yaptı.

