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Ömer dizisinde başrol ayrılığı! Ünlü isim diziye veda ediyor

05.06.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selahattin Paşalı'nın Ömer'e , Gökçe Bahadır'ın Gamze karakterine hayat verdiği Ömer dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen Ömer'in oyuncuları arasından ünlü bir ismin diziye veda edeceği ortaya çıktı.

Ömer dizisinde başrol ayrılığı! Ünlü isim diziye veda ediyor

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Ömer’in oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay gibi isimler yer alıyor. Ömer’in eski nişanlısı Süreyya’ya hayat veren ve güzelliği ile dikkat çeken Simay Barlas’ın diziden ayrılacağı haberi gündem oldu.

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En son Aziz dizisinde rol alan ve ardından Ömer’in kadrosuna dahil olan Simay Barlas’ın oyunculuğu seyirciler tarafından çok beğenilmişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Simay Barlas’ın 21. bölümde ailesiyle ekibe veda edecek.

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Gamze ve Ömer’in evlilik haberiyle sarsılacak olan Süreyya’nın Ömer’e son vedası da çok konuşulacak.

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24 yaşındaki Simay Barlas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Süreyya ev final karesi” notuyla bir paylaşım yaptı.

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