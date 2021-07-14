Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan 25 sporcu, Aksaray'da bir gece konakladıktan sonra Niğde'ye hareket etti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan sporcuları Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz ile Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek uğurladı.

Tören öncesi meydandan alınan bir kürek toprak, Vali Yardımcısı Gündüz tarafından Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere sporculara teslim edildi.

Daha sonra tura katılan sporcular, sirenler eşliğinde toplu halde pedal basarak Niğde'ye doğru hareket etti.

Bisiklet turuna katılan Birol Çakır, AA muhabirine, 15 Temmuz şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıktıklarını söyledi.

Şehitleri anarak gelecek nesillere aktardıklarını anlatan Çakır, "8 il gezdik, son olarak Aksaray'a geldik. Gezdiğimiz illerde bu mesajları veriyoruz. Kentlerin içerisinden geçiyoruz ki insanlar bizleri görsün. İnsanların bu yaşananları unutmaması gerekiyor. Unutursak işte o gün kaybederiz." diye konuştu.

