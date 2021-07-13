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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Konya'dan Aksaray'a doğru yola çıktı

13.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Konya'dan Aksaray'a doğru yola çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan 25 sporcu, Konya'da bir gece konakladıktan sonra Aksaray'a hareket etti.

Mevlana Meydanı'nda toplanan sporcuları Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı uğurladı.

Tören öncesi Mevlana Müzesi bahçesinden alınan bir kürek toprak, Kaymakam Parlar tarafından Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere sporculara teslim edildi.

Daha sonra tura katılan sporcular, sirenler eşliğinde toplu halde pedal basarak Aksaray'a doğru hareket etti.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona katılan sporcuların 7 etapta toplam 1200 kilometre yol katedeceğini belirtti.

Konya'da da Mevlana toprağını kavanozun içine koyarak sporcuları uğurladıklarını ifade eden Küçükbakırcı, "Bu etkinliklere her zaman Federasyon olarak destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Çok güzel bir etkinlik, pedal çevirenlerin kazasız belasız etapları tamamlamalarını temenni ediyorum. Organizasyona destek veren Arnavutköy Belediye Başkanımız ve yol güzergahında karşılayıp uğurlayan tüm il idarecilerdekilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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