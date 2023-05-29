Ömer'in Hakan'ı Emre Taşkıran'ın sevgilisi güzelliğiyle mest etti! “Cennetten çıkmış gibi”

Oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Emre Taşkıran gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Dizinin konuşulan isimlerinden biri olan Emre Taşkıran Hakan karakterine hayat veriyor. Ünlü ismin sevgilisi güzelliğiyle adeta büyülüyor.

1989 doğumlu olan Taşkıran Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Ünlü isim Sude Uluer ile beraber.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sude Uluer'in pozlarına takipçileri "Cennetten çıkmış gibi", "Çok tatlısınız" yorumlarında bulunuyor.

Ömer dizisinde eşini ve çocuklarını bırakıp giden ve daha sonra geri dönen Hakan’ı canlandıran Taşkıran birçok farklı dizide rol almış.

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Vatanım Sensin, Gülizar ve Seni Kalbime Sakladım da bulunuyor.

Taşkıran, Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı Yeşilçam dizisinde Ayhan Işık’a hayat vermiş.



