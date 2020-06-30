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Ömer Özkan bebek "özlenen" anneliği yaşattı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli profesörler Ömer ve Özlenen Özkan çiftinin kadavradan yaptığı rahim nakliyle annelik duygusunu yaşayan Derya Sert, en geç 6 hafta içinde bebeğini kucaklayabilecek - Sert'in anne olduğu sırada yaşadığı duygusal anlar cep telefonuyla kaydedilen Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "İkinci gebeliğim, Derya'nın da bir gebeliğine denk gelmişti. Beraber bebeklerimizi elimize almayı planlıyorduk ama öyle olmadı. O yüzden çocuklarımı her öpüşümde Derya aklıma geliyordu, 'Keşke Derya'nın da bebeği olsa da bu duyguyu tadabilse' diyordum" - "Allah'a şükür, şimdi bebeği oldu. Bundan sonra bu duyguyu o da tadacak, çok mutluyum"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Rahmi olmadığı için hamile kalamayan, profesörler Ömer ve Özlenen Özkan çiftinin 2011'de kadavradan yaptığı rahim nakliyle annelik umutları yeşeren Derya Sert, yaklaşık 10 yıllık serüvenin ardından dünyaya getirdiği "Ömer Özkan" ismi verilen bebeğiyle evine gitmek için gün sayıyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, yaklaşık 10 yıl önce 7 saat süren bir operasyonla dünyada bir ilk gerçekleştirildi. Kadavradan alınan rahim, çocuk sahibi olmak isteyen ancak rahmi olmadığı için olmayan Derya Sert'e nakledildi. Bu süre içerisinde bir kaç deneme yapılan Sert, 4 Haziran'da hamileliğinin 28. haftasında 760 gram ağırlığında, doktorunun ismi de verilen "Ömer Özkan" bebeği dünyaya getirdi.

Sert'in mutluluğunu en az onun kadar, operasyonu başarılı şekilde gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan da yaşadı.

Operasyon süresince bir dönem hem akademisyenlik hem de annelik duygularını birlikte yaşayan Özlenen Özkan, kendi gebelik süreçleri gibi Derya Sert'in aşamalarını da takip etti.

Kendisinin ikinci doğumunu yaptığı günlerde Derya Sert'in anne olamamasının üzüntüsünü yaşayan Özkan, geçen 10 yılın ardından Sert'in anne olmasının mutluluğuna ortak olmuş, bu anlar da cep telefonu kamerasına yansımıştı.

- "Ömer Özkan" bebek 995 grama ulaştı

Özlenen Özkan, AA muhabirine, Ömer Özkan Sert bebeğin 3,5 haftayı tamamladığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dünyaya 760 gram gelen bebeğin 995 grama ulaştığının bilgisini veren Özkan, "Bebeğin kuvözde takibi yapılıyor, anne sütüyle besleniyor, her şey gayet iyi gidiyor. Ne zaman kuvözden çıkacağına o bölümdeki hocalarımız karar verecek ama böyle giderse bir ya da 1,5 ay içinde taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Sert'in sağlığının da keyfinin de gayet iyi olduğunu vurgulayan Özkan, şu anda sadece bebeği için süt sağma görevini yerine getirdiğini anlattı.

Özkan, aynı operasyonda Sert'e nakledilen rahmin de alındığını ve artık hiçbir sıkıntısının olmadığını ifade ederek, "Bu süreçten sonra Derya ile ilgili herhangi bir takibimiz olmayacak. Kadavradan alınan rahim görevini yaptı. Hedef, bebeğe bir yuva olup, büyümesini sağlamasıydı. Bebeğimiz sağlıklı şekilde doğdu. Onun onayıyla da rahmi aldık." diye konuştu.

Sert'in anne olma sürecinde bir kaç deneme yapıldığını ancak her denemede farklı bir uygulama gerçekleştirdiklerini aktaran Özkan, son denemede başarıya ulaşılmasının mutluluğu içinde olduklarına işaret etti.

Sert'in daha önce de gebelik süreçleri yaşadığını, ancak sağlıklı doğumun gerçekleşmediğini anımsatan Özkan, duygularını şöyle dile getirdi:

"İkinci gebeliğim, Derya'nın da bir gebeliğine denk gelmişti. Beraber bebeklerimizi elimize almayı planlıyorduk ama öyle olmadı. O yüzden çocuklarımı her öpüşümde Derya aklıma geliyordu, 'Keşke Derya'nın da bebeği olsa da bu duyguyu tadabilse' diyordum. Allah'a şükür, bebeği oldu. Bundan sonra bu duyguyu o da tadacak, çok mutluyum. Orada hem annelik hem de akademisyenlik duygularım vardı, çünkü orada 10 yıllık bir emek vardı. 10 yıl çok şey yaşadık, Derya ile Ömer hocayla beraber. Çok emek verdik."

- "Darısı diğer rahmi olmayan kadınların başına"

Özkan, rahmi olmadığı için anne olamayan ve nakil olmayı hayal eden çok sayıda anne adayı bulunduğunu belirtti.

Rahim nakli operasyonlarının devam edebilmesi için bir mevzuatın hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Özkan, "İnanılmaz talep var. Mevzuattan sonra talepler sıraya konulacaktır. Derya'nın anne olmasından dolayı çok mutluyuz, darısı diğer rahmi olmayan kadınların başına." dedi.

Antalya'da gerçekleştirilen nakil ile ilgili gelişmelerin aktarılması için değişik ülkelerden talepler olduğu bilgisini veren Özkan, Kovid-19 salgını bittikten sonra hem yurt dışından Antalya'ya gelecek akademisyenlerin olacağını hem de kendilerinin yurt dışına gidip, çalışmaları anlatacaklarını sözlerine ekledi.

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