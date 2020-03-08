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Ömer Seyfettin Balıkesir’de anıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.03.2020 15:29 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakultesi Konferans Salonunda "Vefatının 100.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakultesi Konferans Salonunda "Vefatının 100. Yılında Yaşayan Ömer Seyfettin" konulu bir panel düzenlendi.
Balıkesir Valiliği himayelerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balikesir Üniversitesi, Balikesir Il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri 2020 Ömer Seyfettin etkinlikleri kapsamında düzenlenen panel yoğum bir katılımla gerçekleşti.
Panele Prof. Dr. Salim Çonoglu, Roman yazarı Metin Savaş ve Dr. Bayram Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Salim Çonoglu, yaptığı konuşmada Ömer Seyfettin’in kişiliği, hikayelerinde anlattığı değerler ve değerlerin toplum hayatı için önemi üzerinde durdu. Metin Savaş ise konuşmasında Ömer Seyfettin’in halkçı kişiliğini öne çıkardı. Dr. Bayram Yıldız’da Ömer Seyfettin’in ticarete bakışı konusu üzerinde yoğunlaştı.
Necatibey Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balikesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özsarı ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katıldığı panel, konuşmacılara hediyelerin verilmesiyle sona erdi. Panele katılan dinleyicilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 2020 Ömer Seyfettin Ajandası dağıtıldı.

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