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Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliği vazifesine atanan Ömer Toraman, kentten yarıldı.Veda mesajı yayınlayan Toraman, "Bugün itibariyle büyük bir şerefle yürüttüğüm Kütahya Valiliği görevimden ayrılıyorum.

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Kütahya Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliği vazifesine atanan Ömer Toraman, kentten yarıldı.
Veda mesajı yayınlayan Toraman, "Bugün itibariyle büyük bir şerefle yürüttüğüm Kütahya Valiliği görevimden ayrılıyorum. Beni valilik makamına layık gören ve vazifelendiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Yüce Allah’tan ’Gideceğim yere doğruluk ve esenlik üzere girmemi sağlamasını, çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik üzere çıkarmasını’ niyaz ediyorum. Hakkınızı helal ediniz" dedi.

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