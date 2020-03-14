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Ömrünün 44 yılı terzilikle geçti

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.03.2020 12:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 50 yaşındaki Murat Kapudere, 44 yıldır terzilik yaparak geçimini sağlıyor.Dulkadiroğlu ilçesinde kendi dükkanında terzilik yapan 2 çocuk babası Murat Kapudere, terzilik mesleğine 6 yaşında babasının yanında başladığını ve 44 yıldır da bu mesleği sürdürdüğünü dile getirdi.Mesleğini severek yaptığını ifade eden Kapudere, “Okul çıkışlarında babamın yanına gelerek terzilik mesleğini öğrendim ve bu meslek benim ekmek kapım oldu.

Kahramanmaraş’ta 50 yaşındaki Murat Kapudere, 44 yıldır terzilik yaparak geçimini sağlıyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde kendi dükkanında terzilik yapan 2 çocuk babası Murat Kapudere, terzilik mesleğine 6 yaşında babasının yanında başladığını ve 44 yıldır da bu mesleği sürdürdüğünü dile getirdi.
Mesleğini severek yaptığını ifade eden Kapudere, “Okul çıkışlarında babamın yanına gelerek terzilik mesleğini öğrendim ve bu meslek benim ekmek kapım oldu. Teknoloji ilerlediği için terzilik mesleği geriledi diyebiliriz. Eskiden siparişlere yetişemezdik şimdilerde sadece eş dostlarımızın verdiği siparişler var. Bir nevi tamirat işleri yapar hale geldik. Kıyafetlerin boy uzatma, boy kısaltma işlemlerini yapıyorum. Bu mesleği yaparak hem ailemin geçimini sağlıyorum hem de kimseye muhtaç olmamak için mücadele ediyorum. Sağlığım el verdiği sürece ise rızkımı kazanmaya bu meslekte devam edeceğim” dedi.

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