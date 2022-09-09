Omsan Logistics’ten Avrupa’ya yeni "yeşil hat"

İSTANBUL (AA) - Omsan Logistics, Avrupalı lojistik firması METRANS ile Türkiye ve Slovakya arasında kurduğu ihracat ve ithalat hattını hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Grubu şirketlerinden Omsan Logistics’in, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve demir yolu gibi farklı taşıma modları kullanılan intermodal taşımacılık yapan Avrupa’nın köklü lojistik firması METRANS ile ortaklaşa kurduğu ithalat ve ihracat hattında ilk tren yola çıktı. Türkiye’nin demir yolu ihracatını artırmayı amaçlayan proje kapsamında konteynerlar trenle Slovakya’nın Dunajska Streda şehrindeki METRANS Terminali’nden İstanbul Halkalı Tren İstasyonu’na doğru hareket etti.

Türkiye’nin demir yolu üzerinden ihracat gelirini artırma hedefine hizmet eden projeden Omsan Logistics ve METRANS ile ticari akışları olan tüm kurumlar faydalanabilecek. Halkalı ile Dunajska Streda arasındaki seferler eylülden itibaren düzenli şekilde ve karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Proje sayesinde Dunajska Streda’da bulunan 280 bin metrekarelik dev terminal ile Slovakya üzerinden Çekya, Macaristan, Avusturya, Polonya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere intermodal hizmet sunulacak.

İlk trenin seferine başlaması nedeniyle Streda Terminali’nde düzenlenen törene, Türkiye’nin Slovakya Büyükelçisi Yunus Demirer, Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık ve METRANS Group Üst Yöneticisi (CEO) Peter Kiss katıldı.

- "İki ülke birbirine kapılar açacak"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Türkiye’nin Slovakya Büyükelçisi Yunus Demirer, her iki ülkenin de coğrafi konumları açısından birbirleriyle benzerlik gösterdiğini, Türkiye’nin Orta Avrupa ülkesi Slovakya için Orta Asya ve Asya ile Orta Doğu'ya bir kapı olabileceğini ve Slovakya’nın da Türkiye'nin Orta, Doğu ve Kuzey Avrupa'ya açılmasına aracılık edebileceğini kaydetti.

Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık da OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem’in vizyonu doğrultusunda METRANS ile yapılan iş birliğinden ötürü onur duyduklarını belirterek, "Ekonomilerin büyük bir dönüşüm geçirdiği bu dönemde yapılan ortaklıkla ülkelerine çok şey katacak. Bu operasyon hem ülke ekonomilerine hem de bölge ülkelerine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

METRANS Genel Müdürü Peter Kiss ise Omsan Logistics ile çıktıkları yolda böyle örnek bir projeye başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını, proje ile amaçlarının iki şirketin güç birliği ile müşterilerine en iyi ve kapsamlı hizmeti sunmasını sağlamak olduğunu, gelecek dönemde başka projeler de hayata geçireceklerini bildirdi.

- "Yeşil taşımacılık" için örnek proje

Verilen bilgiye göre, "Yeşil Taşımacılık" kavramının odağı olan demir yolunu stratejik büyüme alanı olarak gören Omsan Logistics, 15 adet lokomotif ve 500’den fazla vagondan oluşan filosuyla bu alanda hizmet veriyor.

Omsan Logistics, İstanbul ve Slovakya arasında açılan hat sayesinde gelecek yıl sonuna kadar, 450 bini aşkın ağacın telafi edebileceği miktarda karbon salımını önlemeyi hedefliyor.

"Dijital Karbon Ayak İzi Hesaplama" uygulaması aracılığıyla yapılan hesaplamalara göre, 2021'de Omsan Logistics’in gerçekleştirdiği operasyonlarda demiryolu hattı kullanımı ile 2 milyon 220 bin 154 ağacın dengeleyebileceği karbon salımına eşdeğer tasarruf sağladı. AB Yeşil Mutabakatı ile lojistik firmalarının gerçekleştirdiği emisyon azaltımına katkı sağlayan projeler büyük önem kazandı.

Geçen yıl Türkiye’de demir yolu ile gerçekleştirilen toplam taşımalar içerisinde yüzde 10’un üzerinde pay alarak, demir yolu taşımaları yapan özel firmalar içinde lider olan Omsan Logistics, bir diğer çevreci taşıma modu olan denizyolunda da gerek özmal gerekse kiralık gemilerle yürüttüğü operasyon hacmini yaklaşık 8 katına çıkarttı.

