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OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde devir teslim

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2021 21:42 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, görevini Prof. Dr. Nilüfer Özkan’a törenle teslim etti.
Törende, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dekan vekili olarak atanan Prof. Dr. Nilüfer Özkan’a görevi teslim etti. Törende konuşan Prof. Dr. Selim Arıcı, "Bu görevi OMÜ’de sürdürmekten son derece gururlu ve onurluyum. Biruni’nin çok güzel bir sözü vardır: ‘Eğer iyi bir ustaysanız ilk olarak kendi ustanızı geçeceksiniz, ikincisi sizi geçecek bir usta yetiştireceksiniz.’ Bu noktada görevi teslim edeceğim Nilüfer Hocamız da alanında çok başarılı ve kıymetli bir akademisyen. Devraldığı bu önemli görevde de beni geçeceğine hiç şüphem yok" dedi.
Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Nilüfer Özkan, "Bu göreve layık görüldüğüm için teşekkür ederim. Yeni görevimizde iyi hizmetlerde bulunacağımız konusunda şüpheniz olmasın. Fakültemiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Devraldığımız bu görevlerden güzel günler ve güzel hizmetlerle ayrılmak, çok kıymetli bir tecrübedir"
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da her iki akademisyene şükranlarını sunarak, "Selim Hocama Diş Hekimliği Fakültemize verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kendisinin desteğinin devam edeceğini umuyoruz. Devraldığımız bu görevlerden güzel günler ve güzel hizmetlerle ayrılmak, çok kıymetli bir tecrübedir. Selim Hocama bundan sonraki görevinde ve hayatında başarılar diliyorum. Görevi yeni teslim alan Nilüfer Hocamın da fakülteye önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden eminim" şeklinde konuştu.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı makamında düzenlenen devir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak katıldı.

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