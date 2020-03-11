OMÜ öğrencilerinden “100 Ses Bir Nefes”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kadınlara yönelik şiddete karşı “100 Ses Bir Nefes” isimli projesi hayata geçirildi.

OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı öğrencileri Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan ve Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "100 Ses Bir Nefes" adlı fidan dikimi etkinliğine imza attı. Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddet sonucu öldürülen her kadın için bir fidan dikildi. Kadına yönelik şiddetin durdurulması için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak için onların fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu kağıtları fidanlara astı.

Yaptıkları etkinlikle fidanları doğaya kazandırıp kadına yönelik şiddete karşı tepkilerini sergileyen anestesi programı öğrencileri, herkesi her türlü şiddetin karşısında olmaya çağırdı.

