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OMÜ Rektörü Ünal TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nu ağırladı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dileklerini sundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ekibini kutlayan TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, yeni dönemin Üniversite için başarılı ve örnek olacak projelere vesile olmasını diledi.
Nazik ziyareti ve iyi dilekleri için konuğuna teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Üniversite ve şehrin kalkınmasına yönelik çalışma ve hedeflerini TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu’yla paylaştı. Ziyarette Rektör Ünal, OMÜ ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışma alanlarında yapacağı iş birliklerinin önemine dikkat çekti.
Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

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