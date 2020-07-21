OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni online gerçekleşti

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin 42. Mezuniyet töreni, kovid-19 önlemleri nedeniyle az sayıda mezunun katılımı ile temsilen gerçekleşti. Mezunların bir kısmı ise dijital ortamdan törene katılarak arkadaşlarıyla birlikte meslek yemini etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden 91, Ebelik bölümünden 66, Hemşirelik bölümünden 121, Sağlık Yönetimi bölümünden 30 ve Sosyal Hizmet bölümünden 52 öğrenci mezun oldu. Toplamda 360 öğrencisinin mezun olarak mesleklerine adım attığı tören, açılış konuşmalarıyla başladı.

"Hemşire olmaya karar vermek kahramanca bir eylem"

Mezun öğrenciler adına konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Birincisi Hemşirelik Bölümünden Sevde Külcüömeroğlu, 4 yıl süren eğitim öğretim hayatlarının sonuna geldiklerini belirterek bundan sonraki yaşamlarında mesleklerini en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi, Konuşmasında pandemi sürecinde hayatını kaybeden hemşire meslektaşlarını anarak Allah’tan rahmet diledi. Özveriyle çalışan hemşirelere teşekkürlerini ileten Külcüömeroğlu “Hemşire; bilinçsizin bilinci, intihara eğilimli olan birisi için yaşama sevinci, ampute olanın bacağı, görme yetisini kaybedenin gözü, yeni doğan bebek için hareket, genç ve tecrübesiz anne için bilgi ve güven, sesi güçsüz çıkanların ise sesidir. Bu meslek için en güncel ve en iyi araştırmayı yapacağıma, özellikle her hemşire öğrenciyi destekleyeceğimi, bildiğim her şeyi onlara öğreteceğime ve onlardan öğreneceğime, hemşirelik bakımı için elimden gelen her şeyi yapacağımı biliyor ve bunun için söz veriyorum” dedi.