Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim / Öğretim Yılı Açılış Töreni, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle az sayıda katılımla gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Pembe Salon’da düzenlenen törene; Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çoluk, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı ile Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Töreninde Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, “Tarih Boyunca Hekimlik” adlı açılış dersini verdi. Açılış töreninde Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çoluk, birer konuşma yaptı.

Gerçekleştirilen törenle tüm öğrencileri temsilen dereceye giren Türkçe Tıp’tan Ömer Faruk Akyolu’ya, İngilizce Tıp’tan Merve Gülmez’e ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mahmut Hüdai’e temsili hekimlik önlüğü giydirildi.

