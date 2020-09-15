YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. OMÜ Tıp Fakültesinde devir teslim

OMÜ Tıp Fakültesinde devir teslim

SAMSUN HABERLERİ  | 15.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına getirilen Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına getirilen Prof. Dr. Cengiz Çokluk yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Ayhan Dağdemir’den görevi devraldı.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı törende; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Hüseyin Gençcelep de hazır bulundu. Rektör Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Ayhan Dağdemir’e teşekkür etti. Dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Cengiz Çokluk’a da yeni görevinde muvaffakiyet diledi.

Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğünde devir teslim
Yavuz Ünal ve ekibi daha sonra OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğünde yapılan devir teslim törenine katıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürlüğü görevlerini 1 buçuk yıldır yürüten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Özgen, görevini Acil Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Yardan’a devretti. Başhekimlik görevine Prof. Dr. Türker Yardan’ın atanmasının ardından başhekim yardımcılığı görevlerine de Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Şimşek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Güven, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Köksal ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin Selçuk atandı.
Başhekimlik makamında düzenlenen törende OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Türker Yardan’ı ve ekibini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Rektör Ünal, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin giderek artan etkisinin hissedildiği bu hassas süreçte, üniversite hastanesinin yerine getirdiği sağlık hizmetlerini her zaman olduğu gibi bundan sonra da arttırarak sürdüreceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Samsun Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:08
Öğle
12:35
İkindi
16:05
Akşam
18:52
Yatsı
20:13

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Sedef Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Öncü Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi
Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.