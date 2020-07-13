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OMÜ’de 71 kişilik işe bin 624 kişi başvurdu

SAMSUN HABERLERİ  | 13.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) açtığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruların kabul edildiği 71 kişilik sürekli işçi alım ilanına bin 624 başvuru gerçekleşti.OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine (üniversite hastanesi) bağlı Samsun ili ve ilçelerindeki birimlerde çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

OMÜ’de 71 kişilik işe bin 624 kişi başvurdu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) açtığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruların kabul edildiği 71 kişilik sürekli işçi alım ilanına bin 624 başvuru gerçekleşti.
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine (üniversite hastanesi) bağlı Samsun ili ve ilçelerindeki birimlerde çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak alım İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü tarafında kabul edildi. Açılan ilanda 20 kadın 36 erkek ‘hasta bakımı ve temizliği görevlisi’, 2 kadın 8 erkek ‘koruma ve güvenlik hizmetleri’, 5 erkek veya kadın ‘temizlik hizmetleri’ personeli olmak üzere toplam 71 sürekli işçi alımı olacağı belirtildi.
29 Haziran’da başlayan başvurular 3 Temmuz itibarıyla sona erdi. Noter kurası ile belirlenecek alıma bin 624 kişi başvuru yaptı. Üniversite tarafından sürekli işçi alımı noter kurasının 16 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da OMÜ Kurupelit Kampüsü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacağı duyuruldu. Kuraya katılmak isteyenlere Covid-19 salgını nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uymaları şartıyla izin verilecek. Maske takmayanlar salona alınmayacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenecek. Salonda yer bulamayan ve çekilişi takip etmek isteyen kişiler canlı yayınla OMÜ’nün sosyal medya hesaplarından izleyebilecek.

OMÜ’de 71 kişilik işe bin 624 kişi başvurdu

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