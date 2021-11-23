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OMÜ'de 95 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi

23.11.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OMÜ'de 95 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni düzenlendi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesinde üniversitelerin çok önemli yeri bulunduğunu, öğretim üyelerine de büyük görevler düştüğünü söyledi.

Akademik anlamda her akademisyenin alanında kendisinden bahsettiren işler yapması gerektiğini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Üniversitelere enerji yükleyecek, motor görevi görecek olan öğretim üyelerimizdir. Gençleri geleceğe taşıyacak olanlar sizlersiniz. Bu cübbeyi giyenlerin bir sorumluluğu vardır. Bu cübbenin bir anlamı vardır. OMÜ olarak en eski ve en güçlü üniversitelerden biriyiz. Gelinen noktada üniversitelerde değişim ve dönüşüm var. Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmalı, beklentilere uyum sağlayabilmeliyiz. Bugün cübbeyi giyecek öğretim üyelerimizin mesleklerini en iyi şekilde icra edeceklerine şüphemiz yok."

Daha sonra yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden 95 akademik personel, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürlerinin eşliğinde cübbelerini giydi.

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