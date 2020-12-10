OMÜ’de DEHAM’ın modernizasyonu ele alındı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) önemli araştırma merkezlerinden biri olan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DEHAM) modernizasyonu yönündeki stratejik adımlar, yapılan toplantıda analiz edildi. Bu amaçla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ve DEHAM Müdürü Doç. Dr. Buğra Genç Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, kurulduğu günden bu tarafa akademisyenlere sunduğu araştırma olanakları ve laboratuvar imkânlarıyla öne çıkan DEHAM’ın daha modern ve daha sürdürülebilir bir merkez olması adına kayda değer girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Uluslararası standart ve normlara uygun şartlarda deney hayvanları yetiştirilmesine devam edilmesi, araştırma laboratuvarlarının daha iyi hizmet sunması ve diğer kurumlardan gelebilecek taleplerin karşılanabilmesi açısından DEHAM’ın kritik bir pozisyonda olduğunu kaydeden Rektör Ünal, bu doğrultuda çalışmalara hız vereceklerini dile getirdi. Ardından DEHAM Müdürü Doç. Dr. Buğra Genç, yapmış olduğu kapsamlı sunumla Merkezin mevcut durumu, işleyişi, 3 yıllık çalışma raporu, iyileştirilen yanları, eksikleri vb. konular hakkında Rektör Ünal ve beraberindekileri bilgilendirdi.

DEHAM Müdürü Genç “Hazırladığımız projeyle hayvan hastalıklarının önüne geçtik” 2018 yılında DEHAM’ın normal standartlara uyumu hususunda bazı sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen Müdür Doç. Dr. Genç, “Bizler de fiziksel ve işlevsel olmak üzere iki yönlü bir değerlendirme yaptık. DEHAM, Bakanlığa bağlı olduğu için her yıl denetimden geçiyor. Ruhsatın yenilenmeme riskine yol açabilecek eksiklikler söz konusuydu. Öncelikle bu eksiklikleri giderelim, belli bir seviyeye ulaşalım ve sonrasında bu seviyenin üstüne çıkalım diye bir yol izledik. Bu bağlamda en düşük maliyette ve hayvanları rahatsız etmeyecek şekilde 18 tane split klimanın montajını yaptırdık zira hayvan kaybı ve araştırma kalitesinin düşüşüyle karşılaşıyorduk. Diğer yandan, kullanılan diyetlerin bizleri çok fazla tatmin etmeyen bir profili olduğunu düşündük. Bu amaçla Türkiye’deki yerli ve yabancı diyetlerin profilini ortaya çıkarmak için bir proje hazırladık ve bunlar içerisinde yerli olarak en uygun maliyetli olanını seçme durumuna gittik. Projemiz güzel bir sonuç verdi, dolayısıyla da hayvanlardaki hastalıkların önüne geçmiş olduk” dedi.

“Teknolojik ve biyogüvenlik seviyesini arttırabilirsek gelirimiz çok ciddi oranda yükselecek”

DEHAM’da 250 bin lira bütçeli bir projeyle dezenfeksiyon ünitesi kurduklarına dikkat çeken Doç. Dr. Genç, ayrıca eğitim faaliyetlerinden söz ederek devamında, “TÜBİTAK Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun (HADYEK) düzenlemiş olduğu Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursları’nın uygulama yeri sahipliğini yapan DEHAM’da 2019’da 76 ve 2020 yılında ise 30 katılımcıya sertifika verildi. Belirlediğimiz hedeflerin şimdiye kadar yüzde 95’ine ulaştık diyebilirim. Bundan sonra eğer DEHAM’ın teknolojik ve biyogüvenlik seviyesini arttırabilirsek çok daha kapsamlı çalışmalara başlayabiliriz. Dolayısıyla da gelirimiz çok ciddi oranda yükselişe geçecektir. Hedefimiz; güvenlik seviyesi yüksek ve çok daha ciddi araştırmaların yapılabileceği bir ortam” diye konuştu.

DEHAM, KİTAM ve Kök Hücre Merkezi entegrasyonu

Konuşmasında, “DEHAM’ın neden Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) ve Kök Hücre Merkezi ile entegre bir biçimde çalışması mümkün olmasın?” diyen Doç. Dr. Genç, bu bütünleşmenin OMÜ’nün “araştırma üniversitesi” olma misyonuna hizmet edeceğini sözlerine ekledi.