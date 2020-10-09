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OMÜ’de dekanlıklarda görev değişimi

SAMSUN HABERLERİ  | 09.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarında görev değişimi gerçekleştirildi.OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nda yapılan devir teslim töreniyle Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarında görev değişimi gerçekleştirildi.
OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Muharrem Özcan, Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy’dan dekanlık görevini devraldı. Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, Prof. Dr. Soner Çankaya’dan dekanlık görevini teslim aldı. Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Prof. Dr. Seher Balcı Çelik’ten dekanlık görevini devraldı.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı devir teslim törenlerine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de iştirak etti.
Rektör Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski dekanlara teşekkür ederken görevi yeni üstlenenlere de muvaffakiyet diledi.

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