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OMÜ’de son 5 yılda uluslararası öğrenci sayısı 2,5 kat arttı

SAMSUN HABERLERİ  | 13.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde(OMÜ) okuyan uluslararası öğrenci sayısı son 5 yılda 2,5 kat artış göstererek 5 bin 309 oldu.2015 yılında 2 bin 180 kişi olan uluslararası öğrenci sayısı bu yıl 5 bin 309 kişiye yükseldi.

OMÜ’de son 5 yılda uluslararası öğrenci sayısı 2,5 kat arttı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde(OMÜ) okuyan uluslararası öğrenci sayısı son 5 yılda 2,5 kat artış göstererek 5 bin 309 oldu.
2015 yılında 2 bin 180 kişi olan uluslararası öğrenci sayısı bu yıl 5 bin 309 kişiye yükseldi. Kademeli olarak 2015 yılından beri artış gösteren uluslararası öğrenci sayısı 2018 yılından bu yana 5 bin kişinin altına düşmedi. Bu yıl OMÜ’de eğitim gören 52 bin 22 kişi bulunuyor. Bütün öğrenciler içerisinde uluslararası öğrenci sayısı yüzde 10,2’lik bir dilimi kapsıyor.
2015 yılında toplam öğrenci sayısı 51 bin 117 olan OMÜ’de uluslararası öğrenci toplama oranı yüzde 4,26 ile sınırlıydı.

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