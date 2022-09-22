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OMÜ'de yüksek lisans yapan yabancı öğrenciler için mezuniyet töreni

22.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OMÜ'de yüksek lisans yapan yabancı öğrenciler için mezuniyet töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesince, 9 ülkenin farklı üniversitelerinde yürütülen Erasmus Mundus Master Degree in Soil Science (emiSS) programında yüksek lisanslarını tamamlayan öğrenciler için tören düzenlendi.

Avrupa Birliği Education, Audiovisual and Culture Executive Agency tarafından kabul edilen, koordinatörlüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün yürüttüğü "Toprak bilimi alanındaki yüksek lisans programı"nda Polonya, Bosna Hersek, Gürcistan, İran, Japonya, Kazakistan, Libya, Sırbistan, Tunus ve Ukrayna'da bulunan toprak bilimi alanındaki yükseköğretim kurumları ile tarım alanında faaliyet gösteren kuruluş ve dernekler de partner olarak yer aldı.

Proje kapsamında 9 ülkeden yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan 16 öğrenciye OMÜ Ziraat Fakültesi Fahrettin Tosun Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle belgeleri verildi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, dünyanın, gelişen iletişim ve teknolojiyle bilimin anında her yere ulaşabildiği küçük bir gezegene dönüştüğünü söyledi.

Gelişen bilgi ve teknolojiyi öğrenmenin ve onlara ulaşmanın da kolaylaştığına işaret eden Özcan, "Tarım ve gıda gibi her insanın ihtiyaç duyduğu ürün grubunda çalışmak çok önemli. Bu alanda çalışan, araştıran ve üreten bizler için bir motivasyon konusu olmalıdır. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yürütüyor. Bugün yapılan mezuniyet töreni bu çalışmalardan bir tanesinin ürünüdür." diye konuştu.

Törene OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ersin Temizel, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Gülser ve projede yer alan Prof. Dr. Orhan Dengiz, Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ile proje ortağı üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı.

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