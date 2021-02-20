YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. OMÜ’den ALES’e gireceklere uyarı

OMÜ’den ALES’e gireceklere uyarı

20.02.2021 18:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
OMÜ’den ALES’e gireceklere uyarı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılacak adayları olumsuz hava koşulları nedeniyle uyardı.Adayların toplu ulaşımı tercih etmeleri istenen açıklamada, “Değerli ALES adayları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kampüs’te 21 Şubat Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (2020-ALES/2) muhtemel olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşamamanız için toplu ulaşım araçlarını tercih etmenizi öneririz” denildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılacak adayları olumsuz hava koşulları nedeniyle uyardı.

Adayların toplu ulaşımı tercih etmeleri istenen açıklamada, “Değerli ALES adayları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kampüs’te 21 Şubat Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (2020-ALES/2) muhtemel olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşamamanız için toplu ulaşım araçlarını tercih etmenizi öneririz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:53
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Elif Eczanesi
Ilkadim
Esra Eczanesi
Ilkadim
Atabay Eczanesi
Atakum
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

İş makinası ve operatör inşaatın altında kaldı

İş makinası ve operatör inşaatın altında kaldı

Ladik Akdağ Kayak Merkezi kayakseverlerden ilgi gördü

Ladik Akdağ Kayak Merkezi kayakseverlerden ilgi gördü

Ladik Akdağ Kayak Merkezi kayakseverlerden ilgi gördü

Ladik Akdağ Kayak Merkezi kayakseverlerden ilgi gördü

Samsun Üniversitesi Makine Mühendisliği Doktora Programı açıldı

Samsun Üniversitesi Makine Mühendisliği Doktora Programı açıldı

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.