OMÜ’lü öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Faruk Tan ve öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sağlık çalışanlarına teşekkür konulu bir etkinlik düzenlendi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salon’da gerçekleşen proje adına konuşmasını yapan 2. sınıf öğrencisi Semanur Torunoğlu, ülkemizin geçirmekte olduğu bu zorlu günlerde, kendi sağlığından ödün vererek pandemi ile fedakârca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Düzenlenen etkinlikte, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Prof. Dr. Gamze Alaylı, Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan, Başhekim Yrd. Prof. Dr. Tekin Şimşek pandemi ile ön safhada mücadele eden Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarına öğrenciler tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.



PARTNER Aşıklardan ilk fotoğraf