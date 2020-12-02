OMÜ’nün Eğitimde Revizyon Süreci İlahiyat Fakültesi’nden başladı

Dünyadaki gelişmeleri dikkate alan, istihdam alanlarının beklentilerini karşılayan yeterlilik ve donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitimde revizyona giden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), revizyon sürecine İlahiyat Fakültesi’nden başladı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları ve İlahiyat Fakültesi bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısına, anabilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri de internet üzerinden eşlik etti.

Toplantıda fakültenin amacı, yeterlilikleri, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları, alt yapısı, hedefleri ve beklentileri hakkında yapılan ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından ders programlarının içeriği gözden geçirildi. Bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları da kendi alanları ve müfredatları ile ilgili bilgi ve görüşlerini bildirdi.

19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Rektör Ünal, köklü bir çalışma yapılacağına dikkat çekti. Dünya standartlarında, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan ve eğitimde kaliteyi arttıracak yeni eğitim müfredatının uygulanması için çalışma başlattıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, revizyona İlahiyat Fakültesinden başladıklarını kaydetti.