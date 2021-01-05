OMÜ’nün kalitesi tescillendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) kalite yolculuğu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından bir kez daha tescillendi.

Kalite yolcuğuna 10 yılı aşkın süredir devam eden OMÜ, 2019 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi” ile belgelendirildi. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesinin alınmasının akabinde kalite çalışmalarına hız kesmeden devam eden OMÜ tarafından kaliteye ilişkin tüm süreçler için iyileştirme faaliyetleri kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütüldü. Tetkikler korona virüsü tedbirleri nedeniyle online olarak 29- 30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde her yıl TSE tarafından gerçekleştirilecek olan gözetim tetkiklerinin birincisi tamamlandı. Çevrimiçi platformda gerçekleşen açılış toplantısında Üniversiteyi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk temsil etti. 29 - 30 Aralık 2020 tarihleri arasında iki gün boyunca süren tetkik toplantısında, Tetkik Heyeti, OMÜ’nün birçok birimi ile çevrim içi toplantılar yaparak kalite çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tetkik Heyeti ayrıca OMÜ Kalite Yönetim Sistemini, “Kalite Yönetim Sistemi” ve “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” standartlarına uygunluğu açısından değerlendirdi.

Kapanışı 30 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk’un yanı sıra TSE Baş Tetkikçisi Mustafa Aydın, TSE Tetkikçileri Ali Kemal Eyüpoğlu, Emel Özcan, Nuray Balaban, üniversite yönetimi, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, daire başkanları ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi de katıldı.