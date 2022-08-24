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"Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu" İstanbul'da düzenlenecek

24.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu" İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - "Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu", Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) tarafından 5 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Dünya Omurilik Felçlileri Günü kapsamında yapılacak sempozyumda, omurilik felci tedavisine yönelik birçok çalışma ve yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya'nın başkanlık edeceği sempozyumun tüm oturumları halka açık gerçekleşecek.

Sempozyumda, Avrupa Omurilik Felçlileri Derneği (ESCIF) Başkanı Stefan O. Jorlev, Avrupa'da yapılan sosyal çalışmalar hakkında bilgileri paylaşacak.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sempozyumda yerel yönetimlerin rolü ve sunduğu imkanlar konusunda açıklamalarda bulunacak.

Omurilik felçli bireylerin yasal haklarının da ele alınacağı sempozyumda, karşılaşılan sağlık sorunları, bu durumun cinsel hayat üzerindeki etkileri ve psikolojik danışmanlık desteğinin önemi de anlatılacak.​​​​​​​

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