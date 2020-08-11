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OMYEGDER Türkiye birincisi

SAMSUN HABERLERİ  | 11.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) Türkiye genelindeki 50 proje içinden 93,68 puan alarak birinci olmayı başardı.

19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) Türkiye genelindeki 50 proje içinden 93,68 puan alarak birinci olmayı başardı. OMYEGDER ile TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü arasında 1 milyon 922 bin 155 TL’lik proje sözleşmesi imzalandı.
IPARD Programı 7. Başvuru döneminde, LEADER tedbiri kapsamında, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne Yerel Kalkınma Stratejisi ile başvuru yapan 19 Mayıs Yerel Eylem Grubunun Stratejisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. AB-Türkiye eş finansmanı ile, tamamı hibe olarak tahsis edilen, 1 milyon 922 bin 155 TL’lik projenin sözleşmesi, TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan ve OMYEGDER Yönetim Kurlu Başkanı Tolga Erel arasında imzalandı.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “2019 yılında LEADER yaklaşımına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortaklığıyla ülkemizde uygulanacak olan LEADER yaklaşımına yönelik IPARD 7. Çağrı ilanına çıkan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna, OMYEGDER tarafından hazırlanan, 19 Mayıs İlçesi Yerel Kalkınma Stratejisi başvurusu, ülke genelinde 50 YEG ile birlikte yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan Bağımsız Denetçi Kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda OMYEGDER en başarılı YEG seçilerek 100 tam puan üzerinden 93,68 puan alarak Türkiye 1.si seçilmiş ve bizleri gururlandırmıştır. Derneğimizin amacı; 19 Mayıs ilçesinde, tarımsal faaliyetlerin arttırılması, turizm alanlarının etkin bir şekilde kullanımı, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, ilçe tanıtımına yönelik faaliyetler, tarihi ve kültürel değerlerin canlandırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. AB’ye aday ülkeler arasında ilk defa ülkemizde uygulanacak olan bu yenilikçi yaklaşımın ilçemizin kırsal kalkınmasına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
2017 yılında 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun öncülüğünde kurulan OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanlığında, 19 Mayıs Belediyesi Çevre Mühendisi Tolga Erel, Başkan Yardımcılığında Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Turgay Rizeli, çalışma ekibinde ise Aydın Dama ve Melek Kılıç yer aldı.

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