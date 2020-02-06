Ön ayakları olmayan kediye gözü gibi bakıyor

GÖNÜL ÜNLÜ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ön bacaklarını kaybeden kediyi sahiplenen Aysun Yurtöz, "Kızım" adını verdiği kedinin protez tedavisi için destek bekliyor.

İlçedeki veteriner hekim Doğuş Özdil'den 2 yıl önce engelli kediyi sahiplenen Yurtöz (53), "Kızım" adını verdiği kediye şefkatle bakıyor.

Yeni Mahalle'de yaşayan ev hanımı Yurtöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aracın çarpması sonucu ön bacaklarını kaybeden kediyi eşinin de kendisine destek vermesiyle sahiplenmeye karar verdiğini belirtti.

Yurtöz, sağlık sorunları olan bir hayvana bakmanın zorlukları olduğunu, buna rağmen aldığı karardan pişmanlık duymadığını söyledi. Yurtöz, kedide geçirdiği kaza nedeniyle açık yaralar bulunduğunu, bunların iyileşmesi için 1,5 yıl çaba sarf ettiklerini anlattı.

- "Yürümesini çok istiyorum"

"Kızım" adını verdiği kediye protez bacak yaptırmak için hayvan hastanelerine başvurduğunu belirten Yurtöz, şunları söyledi:

"Hastanelerden olumsuz yanıt almama rağmen 'Kızım'dan hiç vazgeçmedim. Protez için veterinerlere götürdüm ancak ön olduğu için protez çok zor. Bazı hayvan hastaneleri yüzde bir şans verdiler, bazıları hiç vermediler. Yine de araştırıyorum, araştırmam bitmedi. Kızımın yürümesini çok istiyorum. Şu anda da yürüyor ama çok zor yürüyor. Açık yaraların hepsi iyileşti. Zaman zaman kontrollerini ve aşılarını yaptırıyorum. Veterinerimiz de çok ilgileniyor. İkinci hayatı, veterinerimiz verdi Kızım'a. 'Kızım', 'elleri'nin olmadığının farkında, beni en çok üzen bu. Sinek tutmak istiyor, yakalayamıyor. Bana sarılmak istiyor, 'elleri' yok. Beni de en çok üzen bu. Yoksa benimle mutlu."