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On binlerce kadının saçı Kapadokya'daki "Saç Müzesi"nde sergileniyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.07.2020 11:41 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Galip Körükçü'nün 41 yıl önce Fransız kadın turistin saçından bir tutam alarak atölyesinin duvarına asmasının ardından geçen süreçte, çanak atölyesi on binlerce saç örneğinin bulunduğu müzeye dönüştü - "1979 yılında Fransız bir kızla tanıştık, ülkesine dönerken saçları çok güzel olduğu için bir parçasını istedim. Bir kağıdın üzerine adını ve adresini yazdıktan sonra atölyenin duvarına astı. Daha sonra bu saç bir başka bayan turistin ilgini çekti. O da bir tutam saçını bıraktı. Sonrasında buraya gelen başka kadın turistlerden de saç almaya başladık ve bu hale geldi. Müzemiz, 1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan ve dünyanın en ilginç müzelerinden olan "Saç Müzesi" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, çanak ustası Galip Körükçü'nün, 1979 yılında atölyesini ziyaret eden Fransız bir kadın turistin saçından bir tutam keserek duvara asmasıyla başlayan müze yolculuğu zaman içinde atölyeye gelen başka kadın turistlerin de saç bırakmasıyla ortaya çıkan "Saç Müzesi" zamanla büyüdü.

1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren müzedeki on binlerce kadının saç örneği bölgeyi ziyaret eden konukların ilgisini çekiyor.

Körükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyenin duvarına bir tutam saç astığında, bu durumun farklı bir aşamaya geleceğini hayal bile etmediğini belirtti.

41 yıl önce başlayıp kısa sürede ilgi çekici bir müzeye dönüşen saçların üzerindeki notlarda kişilerin isim ve iletişim bilgilerinin de yazdığını kaydeden Körükçü, daha sonraki yıllarda bu saçları bırakanlar arasında çekiliş yaparak, her sene 10 kadına, bir haftalık Kapadokya tatili hediye ettiğini anlattı.

- "Müzeye dönüşeceği hiç aklıma gelmezdi"

Müzeyi ziyaret edenlerden giriş için 3 lira aldığını belirten Körükçü, şöyle konuştu:

"1979 yılında Fransız bir kızla tanıştık, ülkesine dönerken saçları çok güzel olduğu için bir parçasını istedim. Bir kağıdın üzerine adını ve adresini yazdıktan sonra atölyenin duvarına astı. Daha sonra bu saç bir başka bayan turistin ilgini çekti. O da bir tutam saçını bıraktı. Sonrasında buraya gelen başka kadın turistlerden de saç almaya başladık ve bu hale geldi. Müzemiz, 1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Onun saçı çok güzel olduğu için almıştım ama böyle müzeye dönüşeceği hiç aklıma gelmezdi. Saçlar burada çoğalmaya başlayınca çekiliş yapmaya başladım. Rastgele bir saçı seçip, üzerinde adı ve iletişim bilgileri yazan kişilerle irtibat kurup tüm masrafları bize ait olmak üzere bir hafta Kapadokya'ya davet ettim. Bölgeye gelen turistler ziyaret ettiğinde çok beğeniyor. Müzedeki saçların üzerinde kişisel bilgiler bulunduğu için fotoğraf çekimine izin vermiyoruz."

Müzeyi gezerek saçından bir tutam bırakan İran uyruklu Fatma Fatolanezhad da müzenin ilgi çekici olduğunu vurgulayarak, "İnternette burayı gördüğümde gezmek istedim. Ben de saçımı buraya bıraktım. Belki çocuklarım 10 yıl sonra gelecek ve benim saçımı burada görecek, bu harika bir duygu." diye konuştu.

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