On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 923. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 209 bin 178 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1801 kişi 155'er lira, 7 bilen 17 bin 529 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 103 bin 508 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 157 bin 363 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Söke ve Kütahya'nın Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

