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Onarımlar ile Gölcük’te yol konforu arttırılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Gölcük ilçesi Süleyman Ateş Caddesi ve Örcün Yolu’nda onarım yapılarak yol konforunun arttırılması sağlandı.Ulaşım projelerine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların konforunu arttıran onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Gölcük ilçesi Süleyman Ateş Caddesi ve Örcün Yolu’nda onarım yapılarak yol konforunun arttırılması sağlandı.
Ulaşım projelerine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların konforunu arttıran onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Gölcük ilçesi Süleyman Ateş Caddesi ve Örcün Yolu’nda zamanla bozulan kısımlar onarılarak yol konforu arttırıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Piyade Paşa Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi ve Örcün Mahallesi Örcün Yolu’ndaki bozuk kısımlarda kazı yapıldı. Yapılan kazı işlemi Süleyman Ateş Caddesi’nde 250 metre, Örcün Yolunda 250 metre şeklinde gerçekleşti. Kazı işlemi sonrasında her iki yola bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bölgede oturan vatandaşların sık olarak kullandığı her iki yolda yol konforu arttırılarak vatandaşların memnuniyeti kazanıldı.

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