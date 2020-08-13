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Önce ateş ölçüp sonra idmana başlıyorlar

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar 3.

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi ekiplerinden Anadolu Yıldızları, yeni sezon hazırlıklarına haftada üç antrenman ile devam ediyor. Her antrenman öncesi oyuncuların ateşi ölçülüyor, daha sonra çalışmalar başlıyor.
Pandemi ile birlikte uzun süre sahaların kapalı kalmasının ardından Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları, yeni sezon için çalışmalarına başladı. Bu sezon hedefini Kadınlar 3. Futbol Ligi’nde şampiyonluk olarak belirleyen ekip, gözünü şimdiden ikinci lige dikti. Sümer Stadı’nda Antrenör Adnan Altuntaş ve Yardımcı Antrenör Fatma Güler nezaretinde haftada üç çalışma gerçekleştiren ekipte her antrenman öncesinde oyuncuların ateşleri ölçülüyor.
Antrenör Adnan Altuntaş, iyi bir ekibe sahip olduklarını ifade ederken, “24 kişilik kadromuz ile haftada üç çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon iki puanla 2. Lig’e yükselme şansını kaçırdık. Bu sezon hedefimize ulaşmakta kararlıyız” diye konuştu.

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