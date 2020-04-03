Önce ateşleri ölçülüyor sonra iş başı yapıyorlar

Malatya’nın Arguvan İlçesinde korona virüs önlemleri kapsamında resmi kurumlarda çalışan görevlilerin önce ateşi ölçülüyor, sonra işe başlıyorlar.

İlçeye giriş çıkışlarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri en üst düzeyde yoğunlaştırdı. Arguvan İlçesinde korona virüs (covid19) önlemleri kapsamında ilçe emniyet mensupları ile jandarma ve toplum sağlığı personelleri, sabah işbaşı yapmadan önce tüm kamu çalışanlarının ateşlerini ölçtükten sonra görevlerine başlıyorlar.

İlçe Kaymakamlığı tarafından belediye hoparlörlerinden de vatandaşların zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamaları gerektiği ve sosyal mesafe kuralları sık sık anons ediliyor.

Vatandaşların sağlıklarının korunması için tüm tedbirlerin büyük bir hassasiyetle en üst düzeyde sağlandığı ilçede gerekli kurallara uyulmadığı takdirde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı bilgileri de verildi.

