Önce banyoda sonra yatakta... Ünlü fenomen Dilan Polat kocasının ayaklarını öpünce...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada gündem oldu. İş insanı eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı lüks hediyelerle sık sık adından söz ettiren Polat kocasına yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü.

Dilan Polat önce banyoda sonra yatakta kocasının ayaklarını öpmeye doyamadı.

Dilat Polat'ın bu anları paylaşması ise tepki çekti. Ünlü fenomen "Bize iğrenç geldi" yazanlara ise "Yerim onun ayağını" diyerek cevap verdi.

Fenomen Polat'ı destekleyenler olsa da yorumların çoğu "İğrençsiniz","Adam da ayağını öpünce dudağından değil alnından öptü", "Çirkin" ve benzeri tarzdaydı.

Fenomen Tansu Dayan da görüntülere "Midem: Ben müsaadenizle kalkayım" yorumunda bulundu.



