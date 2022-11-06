MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

06.11.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisindeki yalının nerede olduğu ve kime ait olduğu merak ediliyordu. Dizideki yalının sahibi tanıdık çıktı. Bu iddia sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Son günlerde gündemde olan yeni dizi Yalı Çapkını'nın çekimleri nerede yapılıyor merak konusu olmuştu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un rol aldığı Yalı Çapkını Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor.

Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor.

1

Herkes 'Yalı Çapkını'ndaki yalı kimin?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; dizide yer alan yalı, Sabancı ailesine ait.

2

İddiaya göre; Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlıyor.

5

Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kilo verdiğinde daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun' demişti! "Çok kıvrımlıydım ve..."'Kilo verdiğinde daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun' demişti! "Çok kıvrımlıydım ve..."
İsteme gününü bekleyemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"İsteme gününü bekleyemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"
Dekolteli pozuna yorum yağdı! Arabaya uzanıp...Dekolteli pozuna yorum yağdı! Arabaya uzanıp...
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını sosyal medya ele 10 gün tekindor

En Çok Okunan Haberler

Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti

Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti

'Bunlar hoş değil!' Şenol Güneş isyan etti...

'Bunlar hoş değil!' Şenol Güneş isyan etti...

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor

Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Kuduz vakasında yeni detaylar! Olay gününü anlattı

Kuduz vakasında yeni detaylar! Olay gününü anlattı

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.