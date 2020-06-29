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Önce büyükbaş hayvana sonra motosiklete çarptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yola atlayan büyükbaş hayvana sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir motosiklete çarptı.Olay, Arnavutköy - Tayakadın yolu üzerinde meydana geldi.

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yola atlayan büyükbaş hayvana sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir motosiklete çarptı.
Olay, Arnavutköy - Tayakadın yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yola atlayan büyükbaş hayvana çarptı. Daha sonra ise yolda seyir halinde olan motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken hayvan telef oldu.

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