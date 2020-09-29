Önce cep telefonları sonra korona vurdu

Samsun’da yıllardır Atatürk Anıtı’nda turların fotoğraflarını çeken fotoğrafçıların işleri yok denecek kadar azaldı.

Korona virüsü nedeniyle birçok sektör sıkıntı yaşarken, şehirler arası turlar da azaldı. Pandemi öncesinde Karadeniz gezisi kapsamında Samsun’a uğrayan turlar Atatürk Anıtı’nda durup burada Mustafa Kemal Atatürk’ün atın üstünde şaha kalkmış heykeli önünde fotoğraf çektiriyorlardı. Pandemi dolayasıyla seyahat turlarının bitme noktasına gelmesi nedeniyle anıt önünde fotoğrafçılık yapanların işleri de yok denecek kadar düştü.

Virüs sonrası işlerin bıçak gibi kesildiğini ifade eden fotoğrafçılar, “Kameralı cep telefonu çıktığında işlerimiz yarı yarıya azalmıştı. Virüs ile birlikte turlar da gelmeyince işlerimiz yok denecek kadar azaldı. Korona virüsü öncesi turlar gelir ve mutlaka Atatürk Anıtı önünde toplu ve bireysel olarak fotoğraf çektirirlerdi. Şimdi ise tek tük şehir dışından gelenler olursa fotoğraf çektiriyor. Genelde vatandaşlar telefonlarını bize verip, fotoğraf çektiriyorlar” dediler.

Atatürk Anıtı önünde geçimlerini sağlamaya çalışan 10 kadar fotoğrafçı, yıllardan Samsun’a gelen yerli ve yabancı turistlerin fotoğraflarını çekiyorlardı.