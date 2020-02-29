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Önce demir korkuluklara çarptı sonra askıda kaldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir’de karşıdan gelen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı araç, demir korkuluklara çarptıktan sonra askıda kaldı.

İstanbul Başakşehir’de karşıdan gelen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı araç, demir korkuluklara çarptıktan sonra askıda kaldı. Kazayı araç sürücüsü hafif sıyrıklar ile atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Kayaşehir Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen aracın sürücüsü karşı taraftan gelen araçlara çarpmamak için bir anda manevra yaptı. Manevra ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddeti ile demir korkulukları geçen araç, havada asılı kaldı. Aracın içerisinde bulunan bir kadın ve çocuk ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken sürücünün kazayı ufak sıyrıklar ile atlattığı öğrenildi.

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