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Önce direğe, sonra eve çarptı

10.01.2024 09:25 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kar yağışı sonrası yaşanan kazada otomobil önce direğe, ardından evin duvarına çarptı.

Önce direğe, sonra eve çarptı

Şans eseri kimse yaralanmazken, maddi hasar oluştu.
Kaza, Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kar yağışından dolayı kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki telefon direğine, ardından bir yer evinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle telefon direği savrulurken, evin duvarı da yıkıldı.
Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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