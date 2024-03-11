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Önce elini yıkadı, sonra motosikleti çaldı

İHA İHA
11.03.2024 14:54
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Aksaray’da bir apartmanın önünde bulunan motosikleti çalan 2 hırsızlık şüphelisi, polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan birinin önce elini yıkayıp sonra motosikleti çalması dikkat çekti.

Olay, Hasas Mahallesi’nde bir apartman önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartman önünde kilitli olarak park halinde olan motosikleti gözüne kestiren 2 şüpheli bir süre çevreyi gözetledikten sonra motosikleti çalmak için harekete geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlardan biri gözetleme yaparken diğeri tatlı su çeşmesinde önce ellerini yıkıyor sonra da arkadaşıyla birlikte çeşmeden ayrılarak işe koyuluyor. Güvenlik kameralarının görmediği noktada motosikletin kilidini kesmek sureti ile çalan şüpheliler motosikleti götürürken bir başka güvenlik kamerasına yakalanıyor. Çaldıkları motosikleti itmek suretiyle çalıştıran şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden ayrılıyor.

Motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde saatlerce güvenlik kamerası izlemesi yapan polis ekipleri, 2 şahsın motosikleti çaldığını belirleyerek kimlik tespitine ulaştı. Şahısların B.S. (20) ve A.K. (17) olduğunu belirleyen ekipler yine güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların nerede saklandığını da belirledi. Zincirli Mahallesinde bir ikamete yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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