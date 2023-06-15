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Önce husumetlilerine saldırdı sonra polise direndi

15.06.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde husumetlileriyle tartıştıktan sonra elindeki havalı tüfekle havaya ateş açıp sonrasında kaçan şahıs, yunus ekiplerinin dikkatli takibi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Önce husumetlilerine saldırdı sonra polise direndi

Olay gece saatlerinde Murtaza Mahallesi Güldere Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir aile ile arasında husumet bulunan S.E., aile fertlerinden biriyle tartışmaya başladı.

Tartışmaya husumetli olduğu kişinin çocuklarının da dahil olması üzerine S.E. evine gitti. Evden kesici alet alan S.E. tekrar tartışma yaşadığı yere dönerek tartışmasını sürdürdü.

Bu arada olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Karşı tarafı kesici aletle tehdit eden S.E. olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine yeniden evine giderek bu kez havalı tüfeği aldı.
Ekiplerin kovaladığı şüpheli, havalı tüfekle birkaç kez havaya ateş etti. Yaşanan gelişme üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü’nün olay yerine gelerek bizzat yönettiği olayda; şüpheli evin arka camından atlayıp deredeki çalılık alana doğru kaçtı.

Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonrası yunus ekipleri şahsı Gülderesi’ndeki çalılıklarda saklandığını tespit etti. Ekipler şahsı teslim olması için uyardı. Ancak S.E.’nin teslim olmak istememesi üzerine ekipler havaya 4 el uyarı atışı yaptı.
S.E. bunun üzerine polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan S.E. polis aracı ile karakola götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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