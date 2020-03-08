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Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 06:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü önce kaza yaptı, daha sonra otomobilini yol kenarında bulunan tarlaya sakladı.Kaza saat 03.30 sıralarında Kuşadası-Söke karayolu üzerinde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü önce kaza yaptı, daha sonra otomobilini yol kenarında bulunan tarlaya sakladı.
Kaza saat 03.30 sıralarında Kuşadası-Söke karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 JD 863 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Y., Kuşadası’ndan Söke’ye dönüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaralı halde araçtan inen İsmail Y. ve yanında bulunan arkadaşı, kazalı aracı yol kenarında bulunan tarlaya saklayarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine gitti. Vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve Söke Bölge Trafik ekiplerine bildirdi. Kazalı aracı yaklaşık 30 dakika arayan görevliler yol kenarında bulunan bir tarlada buldu. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirilirken sürücü İsmail Y.’nin alkollü olduğu öğrenildi.

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Menderes Eczanesi
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Kusadasi
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Kusadasi
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