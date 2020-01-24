YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs önce motosiklete, ardından park halinde bulunan otomobile çarptı.

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs önce motosiklete, ardından park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada araç şoförü M.K. yaralandı.
Olay Muğla’nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde saat 20:30’da meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 48 AN 772 plakalı araç şoförü M.K. ilk olarak 48 DC 229 plakalı motosiklete, ardından 48 AJ 272 plakalı park halinde bulunan araca çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.K. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Büyükşehir personeline “Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları” eğitimiBüyükşehir personeline “Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları” eğitimi
Muğla Büyükşehir 6 yılda 13 bin 817 engelli taşıdıMuğla Büyükşehir 6 yılda 13 bin 817 engelli taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:08
Öğle
13:24
İkindi
16:06
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.