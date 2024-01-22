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Önce park halindeki tıra, ardından kayarak başka bir otomobile çarptı

İHA İHA
22.01.2024 11:23 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de gece saatlerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybederek önce bir tıra, ardından geri kayarak başka bir otomobile çarptı.

Önce park halindeki tıra, ardından kayarak başka bir otomobile çarptı

Araç içerisinde baygınlık geçiren sürücü ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. İlginç kaza ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, bu sabah saat 05.30 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Çetin Yaşar kontrolündeki 28 AH 237 plakalı Hyundai otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına park edilmiş 34 DNY 710 plakalı tıra çarptı. Çarpma etkisiyle sürücü araç içerisinde baygınlık geçirince geri kayan otomobil yine park halindeki 07 AVA 24 plakalı araca çarparak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç içerisinde baygınlık geçiren ve sıkışan sürücü araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü sonrasında ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatılırken hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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