Önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Kayseri Şeker’de temaslarda bulundu

Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Kayseri Şeker’de bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede’nin de hazır bulunduğu ziyarette, Kayseri Şeker’in tarımsal faaliyetleri, başarılı geçen kampanya dönemi ve birçok güncel konuda Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker’in sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında da bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Pancarı tarımı noktasında desteklerini esirgemeyen Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Kayseri Şeker’e, sektöre, çiftçilere ve sorunlarına olan yakın alakalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

