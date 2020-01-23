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“Öncü Gençlik Kampı” Göbel Termal Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından bu yıl organize edilen “Öncü Gençlik Kampı”, Göbel Termal Kaplıcalarında gerçekleştirildi.Kur’an- ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilçe Müftüsü Hüseyin Aksoy kamp ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Konuyla ilgili bilgilen veren İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, "Tavşanlı Belediyesi işbirliğiyle yapılan programa cami ve Kur’an kurslarında yapılan cami kuran kursu gençlik çalışmalarında öne çıkan gençleri ödüllendirmek ve onları daha iyi toplum önderi ve arkadaşlarına örnek olabilecek şekilde yetişmeleri için bir hafta süreyle iki grup halinde 40 erkek öğrenci, 40 da kız öğrenci olmak üzere toplam 80 öğrenci kamp yapacak.

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından bu yıl organize edilen “Öncü Gençlik Kampı”, Göbel Termal Kaplıcalarında gerçekleştirildi.
Kur’an- ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilçe Müftüsü Hüseyin Aksoy kamp ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Konuyla ilgili bilgilen veren İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, "Tavşanlı Belediyesi işbirliğiyle yapılan programa cami ve Kur’an kurslarında yapılan cami kuran kursu gençlik çalışmalarında öne çıkan gençleri ödüllendirmek ve onları daha iyi toplum önderi ve arkadaşlarına örnek olabilecek şekilde yetişmeleri için bir hafta süreyle iki grup halinde 40 erkek öğrenci, 40 da kız öğrenci olmak üzere toplam 80 öğrenci kamp yapacak. Tavşanlı Belediyesinin, Göbel Termal Tesislerinde gerçekleştirilen kampta; öğrencilerin yarıyıl tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirmeleri sağlanacak. Kamp süresince öğrencilerimize Peygamberimizin hayatını anlatan "Gül Cenneti" isimli kitap okutulacak ve kamp sonunda bu kitaptan öğrenciler bir yarışma sınavına tabi tutulup ilk 5 öğrenci ödüllendirilecektir. Kamp süresince de muhtelif konu ve konuklarla "Bir Konu Bir Konuk" programı şeklinde gençlerimizi aydınlatma yoluna gideceğiz. Aynı zamanda spor, yürüyüş, havuz gibi muhtelif oyun gibi etkinliklerle de gençlerimize farklı bir kamp havası yaşatmaya çalışacağız" dedi.
Gençlik kampı açılış törenine Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Mustafa Güler de katıldı.
Program öğrencilerin ilahi okuması ile sona erdi.

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