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ÖNDER üyelerinden şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusu

25.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖNDER üyelerinden şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusu

ÖNDER üyelerinden şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beraberindekilerle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak, kendisini sanatçı addeden bir şahsın, imam hatip okulları, mezunları, mensupları ve velilerini töhmet altında bırakan çirkin ve yakışıksız cümleler sarf ettiğini, bu nedenle Türkiye'nin dört bir yanında hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

Yamak, "Asıl hedefin, Türk toplumunun tamamı, Türk toplumunun aile yapısı olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü son zamanlarda bu malum şahıs ve aynı tıynette bulunan bazı şahısların Türk toplumunun inancını, örfünü, adetini ayaklar altına alan cümleler sarf ettiğini hepimiz yakinen takip ediyoruz." dedi.

İmam hatipliler olarak dün olduğu gibi bugün de yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getirmeye ve hak ile hukuku meşru zeminlerde aramaya devam edeceklerini vurgulayan Yamak, "İmam hatipler, dün olduğu gibi bugün de bu toplumun yüz akıdır, yüz akı olmaya devam edecektir. İmam hatip mezunları, aileleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi, bu yakışıksız, çirkin, insan onurunu, haysiyetini aşağılayan ifadelerde bulunan malum şahısların hesap vereceğini bilmelidir." şeklinde konuştu.

Yamak ve beraberindekiler, açıklamanın ardından adliyeye girerek, suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.

Dilekçelerde, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında "hakaret suretiyle halkın bir kesimini aşağılama" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

ÖNDER üyelerinden şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusu

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