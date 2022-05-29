ÖNDER yarışmalarının ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Gençlik ve Öğretmen Komisyonu tarafından yıl içinde düzenlenen "Her Kitap Yeni Bir Hayat" ve "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Binlerce gencin katıldığı yarışmalarda ortaokul ve lise öğrencilerinden 40 öğrenciye ödül verildi.

"Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması", İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi desteğiyle yapıldı.

"Her Kitap Yeni Bir Hayat Yarışması"na ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek verdi. Yarışmaların ödül töreni, gençler, aileleri ve eğitimcilerin katılımıyla Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hacı Beşirağa Camii İmam Hatibi Osman Şamil Aksoy'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yarışmanın Hz. Muhammed'in hayatını ve hayata yön veren kelamını öğrenmeyi destekleyen çok önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Hadisleri idrak etmenin önemli, her kitabın bir hayat olduğunu belirten Yazıcı, "Okumak en iyi bilgi edinme yollarından biri. Bireysel öğrenme açısından da önemli, bunu bir yaşam alışkanlığına çevirmek de çok değerli. İki etkinlik de birbirini bütünleyecek ve yaşamda çok önemli yer edinmesi gereken iki alan. Bugünün gençliği ve yarınları için emek verdikleri için meslektaşlarımın her birine çok teşekkür ediyorum." dedi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da "Bizler bu dönemin modern dervişleriyiz, yeniden Anadolu’yu mayalayacağız. İmam hatip gençliği inşallah 21. yüzyıla damgasını vuracak." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Gençlik Başkanı Resul Çiftci ise öğrencilerin kaybedeni olmayan bir yarışmada dereceye girdiklerine işaret ederek, "Birçok ayette çok açıkça biliyoruz ki, Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütün, bütün hayatımızı kuşatması gereken bir değerler silsilesi. Sadece bir yarışma için değil, sadece ömrümüzün geri kalanını da etkilemek amacıyla bu yarışmayı düzenledik." diye konuştu.

Öğretmen Komisyonu Başkanı Ramazan Aydın ise "Her Kitap Yeni Bir Hayat Yarışması"nın amacının sadece öğrencileri sıralamaya koyup onlara ödül vermek olmadığını belirtti.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nda, İstanbul'daki imam hatip ortaokulu ve liselerinden katılan öğrenciler hadis-i şerifleri ezberledi, ardından jüri karşısında yarıştı.

Hitabet, diksiyon, jest ve mimiklerin de puanlamaya tabi olduğu yarışmada, Türkçe ve Arapça okuma ve açıklama da değerlendirmeye alındı.

Yarışmaya 142 imam hatip ortaokulundan 4 bin 731, 181 Anadolu imam hatip lisesinden 7 bin 358 öğrenci olmak üzere toplam 12 bin 89 öğrenci katıldı.

Düzenlenen final yarışmasında ise her iki kategoriden ilk 10 kişiye ödülleri verildi. Üsküdar Çamlıca Kız AİHL’den Rabia Dedeoğlu lise, Arnavutköy İTO İbrahim Çağlar AİHL'den Rabia Koşak ortaokul kademesinde birinciliğin sahibi oldu.

"6. Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasına da İstanbul genelindeki 200 imam hatip lisesinin öğrencileri katıldı. 1000 öğrencinin iştirak ettiği yarışma çerçevesinde okullarda her 15 öğrenciye bir rehber öğretmen tayin edilerek okuma halkaları kuruldu.

Öğrenciler yarışmada, Recep Şentürk'ün "Fütüvvet Erdemli Gençlik", Okan Özbay ve Dr. Murat Dağıtmaç'ın "Dijital Haçlı Seferleri", Najla Tammy Kepler'in "Teksas'tan Hakikate Yolculuk", Bestami Yazgan'ın "Gülü İncitme Gönül" isimli kitaplardan sorumlu tutuldu.

Gençler, belli aralıklarla bir araya gelerek okudukları kitapları tahlil etti, sonra da sınava girdi. Sınavda derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. İTO Marmara AİHL öğrencisi Rüstem İpek yarışmanın birincisi oldu.

